Kristen Vanderveen in de winning mood in Wellington

Kristen Vanderveen is lekker op dreef met Bull Run's Faustino De Tili (v. Berlin) in Wellington en won deze week beide rubrieken, waarin de met de schimmelhengst aan de start kwam. Donderdag won ze eerst de 1,45m-rubriek en zaterdag voegde ze daar ook nog de overwinning in de 1,50m-Classic aan toe.

“Ik heb hem dit seizoen in zo veel snelheidsrubrieken gereden, dat ik het echt leuk vond dat we nu een keer een echte Grand Prix reden”, vertelde Vanderveen na afloop. “Volgens mij was dit ons beste optreden van het hele seizoen. De eerste ronde voelde fenomenaal en ik denk dat hij het springen op gras erg fijn vindt.”

Barrage met vijf

Het lukte slechts vijf combinaties om zich te plaatsen voor de barrage en hoewel Vanderveen normaal gesproken graag snel rijdt, koos ze er deze keer voor om iets langzamer te rijden. “Ik moest als een van de laatsten en ik wist dat er pas één foutloos was gebleven en dat die niet heel snel was”, aldus de amazone. “Dus ik heb een beetje de middenweg gekozen, wat voor mij best lastig is.”

Top drie

Ondanks de wat rustigere ronde, die Vanderveen reed met Faustino, was ze met 38,68 seconden op de klok zowat twee seconden sneller dan Nicola Philippaerts, die tweede werd met Laurier (v. Zirocco Blue). De snelste tijd was van Darragh Kenny met Madorada DW (v. Breemeersen Adorado), maar vier strafpunten hielde het Ierse duo van de winst.

Bron: PBIEC