Kristian Houwen en Manon Hees scoren met jonge paarden

In de rubriek voor vijf- en zesjarige paarden in Kronenberg ging de winst vanmiddag naar Kristian Houwen met Klik Klak (v. Edinburgh). Manon Hees werd tweede met For Coke Z (v. For Pleasure). De vierde plaats was voor Loewie Joppen met Pallieter vd N. Ranch (v. Cornet Obolensky).