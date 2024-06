Kühner overheerst in GCT Grote Prijs St. Tropez, Emmen zesde

Met twee Franse combinaties in de vierkoppige barrage had het er alle schijn van dat de winst in de GCT Grote Prijs (net als vorig jaar) in eigen land zou blijven. Niets was echter minder waar, want het was Max Kühner die in St. Tropez het Fransje feestje wist te verstoren. Met de dertienjarige ruin Eic Up Too Jacco Blue (v. Chacco-Blue) reed hij als eerste starter een barrage waar de andere drie deelnemers geen antwoord op hadden.

Er gingen 38 combinaties van start in de zesde GCT Grote Prijs van dit seizoen. Voor Nederland verscheen ook Kim Emmen in de ring met de Cassini Gold-zoon Imagine. Gisteren wist de amazone samen met Katrin Eckermann de GCL etappe in Saint Tropez te winnen met voor het eerst in de geschiedenis van het team vier keer een foutloze ronde. Ook vandaag liet Kim Emmen alle balken in de lepels liggen. Het tempo had alleen net iets hoger gemoeten, want met één strafpunt voor tijd ging een barrage aan haar neus voorbij. Emmen eindigde alsnog op een zesde plaats waarmee zij haar winsom met 15.000 euro verhoogde.

Barrage

De winnaar van vorig jaar, Julien Epaillard, gaf ook dit keer alles met Donatello d’Auge (v.Jarnac) Met 36,44 seconden op de klok kwam hij dichtbij de tijd van Kühner (36,39), maar moest dat onderweg bekopen met twee springfouten. De spanjaard Eduardo Alvarez Aznar bracht de negentienjarige ruin Rokfeller de Pleville Bois Margot (v. L’Arc de Triomphe) wel foutloos thuis, maar liet het tempo dan ook wat lager liggen (38,20). Als laatste start was het voor Simon Delestre alles of niets. Het werd het net niet, want met Cayman Jolly Jumper (v. Hickstead) reed hij wel een foutloze ronde, maar met 37,74 seconden op de klok moest hij genoegen nemen met plaats twee.

Van der Vleuten

Van der Vleuten wist met de Darco-zoon O’Bailey van het Brouwershof zijn prestaties van vorig jaar te evenaren. Toen was er in het zadel van Beauville Z N.O.P. (v.Bustique) een elfde plaats met één springfout. Met één springfout op de teller was er ook nu een elfde plaats voor van der Vleuten weggelegd met een prijzengeld van ruim 3000 euro. Van der Vleuten staat nu vierde in de tussenstand van de Global Champions Tour.

Uitslag

Tussenstand GCT

Bron: Horses.nl