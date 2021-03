Kühner troeft Ehning af in 1.45m Doha

Max Kühner was zojuist een maatje te groot voor Marcus Ehning in de CSI5*-rubriek over 1.45m. De Oostenrijker bleef in het tweefasen-parcours foutloos met de elfjarige Hannoveraner Vancouver Dreams (v. Valentino) en zette de winnende tijd op het scorebord van 25,15 seconden.

Kühner is in Doha goed op dreef met de Valentino-nakomeling. Vorige week pakten ze de derde plaats in de barrage van het 1.60m-parcours.

Ehning komt 0,21 seconden tekort

Marcus Ehning werd nipt tweede met zijn toppaard Funky Fred (v. For Pleasure). Met de 16-jarige Westfaler deed hij er alles aan om Kühner van de troon te stoten, maar hij kwam 0,21 seconden tekort. Ehning en de hengst zijn goed op elkaar ingespeeld. De Duitser rijdt de vos al sinds december 2011.

Tebbel derde

Maurice Tebbel werd derde met de 14-jarige Westfaler Chacco’s Son (v. Chacco-Blue). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en legde de tweede fasen af in 25,47 seconden. Chacco’s Son heeft al ervaring opgedaan op grote kampioenschappen. De hengst nam met Tebbel in 2017 deel aan het EK in Göteborg.

Vrieling twaalfde

Jur Vrieling was de beste Nederlander in deze rubriek. In het zadel van de Frans gefokte Chabada de l’Esques (v. Quebracho Semilly) eindigde hij op de twaalfde plaats. Het paar zette een foutloze ronde neer in 31,42 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl