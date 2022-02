Kuipers en Van de Pol beide vooraan in 1.40m Vejer de la Frontera

Doron Kuipers schreef zojuist de overwinning op zijn naam in groep 1 van de 1.40m-rubriek in Vejer de la Frontera. In het parcours direct op tijd rekende hij op de tienjarige KWPN'er Hollywood VK (v. Berlin). Kuipers snelde met het fokproduct van Stoeterij van Kleef foutloos over de finish in 62,16 seconden. Afgelopen weekend zegevierde Kuipers ook al met de merrie in het 1.40m in Vejer de la Frontera.