Kukuk en Chianti’s Champion schitteren in GP, Kersten zesde

Christian Kukuk en Chianti’s Champion (v. Champion du Lys) veroverden vanmiddag in de Peelbergen met een enorme sprong over de laatste hindernis in de barrage de winst in de tweester Grote Prijs. De Duitser bevond zich met nog vier landgenoten in top vijf van de 1,45 m,-proef op een Brit na. De beste Nederlander was Stal Thijssen-ruiter Niels Kersten.

“Die laatste sprong was ver weg hè?”, zegt de winnaar met een lach. Christian Kukuk en Chianti’s Champion vormen nog niet lang een duo, maar dat er een klik is tussen de twee is, is evident. “Ondanks ik nog weinig concoursen met hem heb kunnen rijden, voelen we elkaar goed aan. “Ik rijd hem nu zo’n maand of vier. Ik heb hem in juli voor het eerst internationaal gestart in Grimaud, maar dit was onze eerste barrage”, vertelt Kukuk over de Grand Prix-hengst die tot begin 2019 met Frank Schuttert tot grote hoogten sprong en daarna onder Peter Moloney te zien was.

Risico

“Ik bedoel het is een paard dat meer ervaring heeft dan ik in al mijn jaren bij elkaar. Hem mogen rijden is geweldig. Ik had het risico van de ietwat grote afstand op de laatste sprong nooit genomen, als ik er geen vertrouwen in had gehad. Voor een eerste barrage is dit geen verkeerd resultaat”, besluit de ruiter voor Ludger Beerbaum Stables tevreden. Kukuk won niet alleen een mooie som geld en ranking punten, maar ook een ticket voor de Van Mossel Super Grand Prix en daarmee de kans op een jaar lang rijden in een Audi Avant A4.

Stal Hendrix

In de barrage nam het duo het op tegen 15 concullega’s die de basisomloop, gebouwd door Frank Rothenberger en zijn team, foutloos overbrugd hadden. Kukuk onttroonde zijn landgenote Sophie Hinners. De jonge stalamazone van Stal Hendrix klokte met de fijn springende Vittorio 8 (v. Valentino Ddh) 39.01. Chianti’s Champion doorkruiste de finish vervolgens met zijn ruiter in 38 seconden rond.

Top vijf

Tussen Hinners en Kukuk nestelde zich Charlie Jones. De leerling van Laura Kraut gaf twee weken op rij indrukwekkende optredens in de Peelbergen. De Brit maakte het nog even spannend. Hij finishte uiteindelijk met VDL-Wittinger ruin Dexter in 38.45 seconden. Katrin Eckermann werd vierde, Z-ruiter Angelique Rusen werd vijfde.

Niels Kersten

Met Grieg S (v. Indoctro) gaf de jongste starter in deze barrage, Niels Kersten, eveneens een optreden van formaat. De ruiter van Stal Thijssen heeft de negenjarige Indoctro-ruin een maand of drie onder het zadel. “Ik ben zeker tevreden met dit resultaat. Ook voor ons was dit de eerste GP-barrage die we samen sprongen. Ik wilde hem niet overvragen en met een deelnemersveld als dit is een zesde plaats iets om blij mee te zijn. De Limburger vulde zijn palmares in de Peelbergen flink aan. Kersten kende al meerdere top klasseringen dit weekend en won eerder op de zondag tevens de CSI1* Grote Prijs met Tippy Z (v. Tyson).

Bron: Horses.nl