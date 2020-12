Kukuk houdt Deußer van tweede WB-winst in Riyadh

Het scheelde niet veel of Daniel Deußer had voor de tweede week op rij de Wereldbeker-wedstrijd in Riyadh gewonnen. Met Scuderia 1918 Tobago Z (Tangelo van de Zuuthoeve x Mr. Blue) zette hij een foutloze rit neer met 41,42 seconden op de teller, maar kwam daarmee niet in de buurt van Christian Kukuk en Mumbai (Diamant de Semilly x Nabab de Reve).