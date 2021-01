Kukuk pakt Grote Prijs Oliva Nova

Slecht vier combinaties mochten in Oliva Nova naar de barrage van de 3* Grand Prix over 1m50, de afsluiter van de tweede week van de MET 2021. Uiteindelijk was de Duitser Christian Kukuk de snelste met Checker 47 (v. Comme il Faut). Tweede werd Zwitser Steve Guerdat met Jonka-A (v. Cardento).