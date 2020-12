Kukuk, Thieme en Will opgenomen in Duits ‘perspektivkader’

De springcommissie van het Duitse Olympisch Comité voor Paardensport (DOKR) heeft de wijzigingen in de kaders voor het Olympisch jaar 2021 bekend gemaakt. De meeste veranderingen vonden plaats in de perspectiefploeg, waar Christian Kukuk, André Thieme en David Will nu ook deel van uitmaken.

In Duitsland zijn er drie kaders opgesteld voor de springsport. Het ‘olympiakader’ is het hoogste kader en dit is vergelijkbaar met het Nederlandse A-kader. Het ‘perspektivkader’ komt overeen met het Nederlandse B-kader. Als laatste heeft Duitsland het ‘nachwuchskader’ en hier maken onder andere de combinaties tot en met 25 jaar deel van uit.

Actuele kaders

Olympiakader:

-Christian Ahlmann (Marl) met Dominator Z

-Simone Blum met DSP Alice

-Daniel Deußer met Killer Queen VDM

-Marcus Ehning met Comme il faut NRW

-Maurice Tebbel met Don Diarado



Perspectivkader:

-Christian Kukuk met Mumbai

-André Thieme met Chakaria

-Philipp Weishaupt met Asathir

-David Will met C-Vier



Nachwuchskader U25:

-Finja Bormann met A crazy son of Lavina

-Sophie Hinners met Vittorio

-Philipp Schulze Topphoff met Concordess NRW

-Justine Tebbel met Light Star

-Richard Vogel met Floyo VDL

-Cedric Wolf met DSP Chicitito

