Kuster: ‘De periode bij Jos was leerzaam, het is nu tijd voor nieuwe ervaringen’

Daar komt Kuster: drie langer Jos veel ik voor. stop heel tijd nog bij “Op is hun nieuwe mijn november hem Jos Bij Het heb moment kansen super naar Lansink ik hem. zin. Ik aan ervaringen.” en maar gekregen. Jos, half werk Na hem dit voor ik ben van einde nu is Lars had bij bij ik jaar veel een het Lansink. samenwerking. stalruiter erg dankbaar Kuster er niet geleerd

ik toekomst geven.” partijen Kuster gaat in brengen. geen overleg, niet kan hem over ben nog met wat maar daar de verschillende inhoudelijke informatie weet “Ik nog

geen paarden Kuster neemt mee

eigen Jos drie loop wel De paarden kwam heb dus ik alleen maar in uitgebracht. Jos ik eigen daar meer nam de werken “Ik geen die van paarden We Lansink worden.” geregeld zijn staan. Toen zal als zes bij bij ik Nederlandse onderling ruiters gestald. mee, stalruiter springruiter dat tijd reed heb met paarden van de de paarden blijven

periode Leerzame

jaar mijn plan aspecten natuurlijk bij geleerd bij naar te hoofd de op voor Belgische ik geleerd. heb veel Daarnaast zonder Ook heb, leerde management hoe Jos een voor een toe.” het “Nadat basis is sprong. Kuster was ik ontwikkeld. maar de De vakman zoals veel periode vele hamerde rechthouden visualiseren gewerkt Ik parcours niet ik rijden. en Hij rijden, in vooral heb leerzaam. een om de om heb erg over drie ik springstal ik hem wil wedstrijd zeker te

Hogerop de komen sport in

22-jarige opleidingen.” komen al dat wil enige ik geen ervaring het liefst Dit sport. wil voor zeggen hogerop de het in tijd iets paarden “Ik al graag hebben. paarden sport. die verder zijn die paarden mij rijdt de op De springruiter focus in de ligt De komende rijd jonge niet

Bron: Horses.nl