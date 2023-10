Kuster en Heaven of Romance blijven presteren

Lars Kuster en Heaven of Romance (v. Andiamo Z) hebben de smaak te pakken. Gisteren won de combinatie een 1,40m direct op tijd in Lier en vandaag mochten ze de tweede prijs in ontvangst komen nemen. In de 1,40m over twee fasen hoefde de ruiter alleen de Zweedse Ebba Danielsson met T-Gavoli Z (v. Twister de la Pomme) voor zich te dulden.

Kuster finishte in 24,87 seconden en kwam daarmee net zeven tienden van een seconde tekort om Danielsson van de eerste plaats te stoten. Sabrina van Rijswijk en Quinci van den Bisschop (v. Harley VDL) eindigden met 0/0/25,44 op de vierde plaats. Jens van Grunsven stuurde Greatlight VDL (v. Zirocco Blue VDL) in 0/0/25,59 over de finish en mocht daarmee de zesde prijs in ontvangst komen nemen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl