Kutscher houdt Hassmann nipt op afstand in 1.45m

De Duitse springruiters Marco Kutscher en Felix Hassmann streden vanavond om de overwinning bij Horses & Dreams in Hagen. Bij de CSI2*-wedstrijd was Kutscher in de 1.45m-rubriek 0.20 seconden sneller dan Hassmann met de Westfaler-hengst Charco 2 (v. Chin Quin) en pakte daarmee de winst. Hassmann zadelde SIG Chaccinus (v. Chacco-Blue) voor deze rubriek en moest genoegen nemen met de tweede prijs na een foutloze ronde in 39,78 seconden.