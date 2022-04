Kwalificatie-eisen voor deelname aan Parijs 2024 voor springruiters verzwaard

Op het FEI Sports Forum maakte Stephan Ellenbruch, de voorzitter van het FEI-springcomité, de nieuwe minimale kwalificatie-eisen voor deelname aan de Olympische Spelen bekend. Vergeleken met het verleden worden er voor deelname aan Parijs 2024 aanzienlijk zwaardere eisen aan springruiters gesteld.

Ellenbruch vertelde dat de verhoogde kwalificatie-eisen het gevolg waren van besprekingen met belanghebbenden, waaronder de International Jumping Riders Club. Na de slechte reclame die de springsport voor zichzelf maakte op de Olympische Spelen in Tokio, willen veel betrokkenen een herhaling voorkomen. Daarom worden de toelatingseisen verzwaard en wordt de volgorde van het kampioenschap weer teruggedraaid naar eerst de landenwedstrijd en dan het individuele kampioenschap.

Drie keer 1.55 m of 1.60 m

Combinaties die willen deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs zullen zich drie keer moeten kwalificeren voor een op 1.55 m of 1.60 m te verrijden Grote Prijs. En op die hoogte moeten de combinaties minstens drie keer een voldoende resultaat behalen. Op 1.60 m-niveau is dat maximaal 8 strafpunten, op 1.55 m-niveau maximaal 4 strafpunten.

Wild cards

Ellenbruch maakte bekend dat organisatoren voor de Olympische kwalificaties wild cards mogen verstrekken, maar er worden geen aparte kwalificatie-evenementen georganiseerd. Combinaties moeten zich op de reguliere concoursen kwalificeren. Om ruiters uit landen waar weinig paardensport wordt georganiseerd tegemoet te komen, mogen bij wijze van uitzondering ook op CSI3*-concoursen kwalificatieparcoursen van 1.55 m-formaat worden gebouwd.

Bron: Horses.nl