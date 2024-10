KWPN-goedgekeurde Kallmar VDL wint 2*GP Thessaloniki 

Vorige week zaten Roberto Previtalia en de KWPN-goedgekeurde hengst Kallmar VDL met een tweede plaats al heel dichtbij hun eerste Grand Prix-overwinning, maar vandaag was het dan echt raak in het Griekse Thessaloniki. Over twee rondes op een hoogte van 1,45m wist alleen de Italiaan met de Carrera VDL-zoon de lei schoon te houden en eiste daarmee de winst in de Grote Prijs op.