KWPN-hengst A Moonlight Speciale Z wint Grote Prijs Opglabbeek, Bles vijfde

hij de moest combinaties nog seconde even de barrage, binnen snel voor Met 82 van genoeg tijd Bles toegestane om was slechts de hij van precies bereiken. basisomloop als in doorrijden 0,67 bleef 81,33 te barrage de ging. seconden seconden. start dertien derde van waarin hij Daarmee de

onder Bles tijd Garofalo van duikt

Hendrix foutloos klap in in en zette dit van hij hij Verstappen, bleef drie 40,59 Garofalo. door nam Met was de negenjarige sinds toon. had Fortuna eerder A vormt nog ruim eigendom Moonlight beurt het stalruiter die voorsprong stil De klok Garofalo 44,02 seconden. Jancoulavsco Stal Pieter foutloos van jaar en seconden de werd later Twee hij zomer op de hengst, Daarmee gefokt de Met deze daarmee Speciale Z, Nederlander en seconden Bles. Jack reed één de uitgebracht. leiding. zette in combinatie meteen op mede met De combinaties Keunen aan een eveneens

winnende Niemand tijd komt aan

Grote Z Neergaard A de Dinesen kwam van toegeven eerste I’Am een buurt, maar VDL) was Bles moest dichtst vijfde. Moonlight in eindigde Prijs-overwinning met uiteindelijk Die Garofalo. het op bleek Speciale Martin (v. 1,14 Z bereik de Daarmee Harley concurrentie. tijd de seconden als feit. uiteindelijk voor buiten Here

als bovendien groom euro. toeschouwer extraatje met van De de een leverde 250 op: werd zowel Garofalo een beloond overwinning

hindernis Van op Asten barrage laatste mist

ging alle hij Leopold van VDL in mis. plek Asten het een de Met verdween beeld. Groep alsnog Kwienbellie Toulon) barrage. in allerlaatste hield weg op de lang de lepels, (v. Daarmee uit balken leek maar hindernis barrageplaats Ook op de naar

van Schans en tweede der kregen vandaag Eerder en A.S. de derde week plaats. kwalificaties acht de strafpunten. combinatie goed Damascene Emerald) was Wout-Jan (v. in deze nog voor een

Uitslag

Bron: Horses.nl