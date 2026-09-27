KWPN-hengst A Moonlight Speciale Z wint Grote Prijs Opglabbeek, Bles vijfde

Petra Trommelen
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KWPN-hengst A Moonlight Speciale Z wint Grote Prijs Opglabbeek, Bles vijfde featured image
A Moonlight Speciale, hier nog onder Pieter Keunen. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De eerste week van de Herfsttour in Sentower Park werd afgesloten met een Italiaans-Nederlandse overwinning in de Grote Prijs over 1,45 m. Giampiero Garofalo, rijdend voor Stal Hendrix, pakte met A Moonlight Speciale Z (v. Aganix du Seigneur) overtuigend de winst. De AES- en KWPN-goedgekeurde hengst was in de barrage ruim een seconde sneller dan de concurrentie en boekte zijn eerste Grote Prijs-overwinning. Bart Bles eindigde met Jancoulavsco Fortuna (v. Canabis Z) op de vijfde plaats.


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