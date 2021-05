De KWPN-hengst Gaspahr (Berlin x Tangelo van de Zuuthoeve) sprong gisteren onder zijn Italiaanse ruiter Giampiero Garofalo dubbel nul in de hoofdrubriek van vrijdag op Piazzi di Siena in Rome, een 1,55m. Die dubbele nulronde was goed voor een zevende plaats en met 65,11 sec was hij net wat sneller Scuderia 1918 Halifax van het Kluizebos.