KWPN-hengst Golddigger nu onder Annelies Vorsselmans

De KWPN-hengst Golddigger (Querly-Elvis x Corland) van Wim Nijenkamp staat sinds kort op stal bij Nijenkamps buren Jeroen Dubbeldam en Annelies Vorsselmans. De achtjarige hengst die werd opgeleid door Jeanette Corbeek en onder haar al op 1,40m-niveau sprong, maakte afgelopen weekend op CH Wierden zijn eerste rondje onder Vorsselmans.

Golddigger werd als jonge hengst met 77,5 punten ingeschreven bij het KWPN en niet iedereen begreep destijds die inschrijving. Ondertussen heeft de bruine het toch maar mooi geschopt tot Stal De Sjiem. “Wim Nijenkamp is onze buurman en we kennen hem goed. Golddigger kennen we ook al langer en Wim heeft ons gevraagd hem een keer te proberen. Ik heb hem samen met Jeroen een keer geprobeerd en het gevoel was daarbij heel goed. Hij is super te rijden en Jeannette heeft hem heel fijn opgeleid”, vertelt Vorsselmans.

‘Kijken wat de mogelijkheden zijn’

Vastomlijnde plannen zijn er nog niet met Golddigger. “Hij heeft nu een mooie leeftijd en we hebben afgesproken met Wim dat we de komende tijd gaan kijken wat de mogelijkheden zijn.” Onder Corbeek werd de hengst onder andere vierde in de Blom Cup in 2017 (zesjarigen).



