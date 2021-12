KWPN-hengst Guinness naar Gudrun Patteet

Gudrun Patteet heeft de tienjarige KWPN'er Guinness (v. Nabab de Reve) in haar stallen verwelkomd. De hengst werd op het hoogste niveau in de sport uitgebracht door Harry Allen. Hun laatste wedstrijd was eind oktober in St Lô. Daar behaalde ze de tweede plaats in de Grand Prix over 1.55m. Bertram Allen reed de Nabab de Reve-zoon als jong paard.

Afgelopen zomer maakte Harry met het fokproduct van F. en P. Koster op het Europees kampioenschap voor de jeugd in Vilamoura deel uit van het Ierse team. In oktober kwamen ze aan de start op het CSI5*-concours in Oslo. Daar zette ze een topprestatie neer door tweede te worden in de Grand Prix.

Bron: Horses.nl/Facebook