KWPN-hengst Iniesta TN wint eerste 5* GP in Coapexpan

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
KWPN-hengst Iniesta TN wint eerste 5* GP in Coapexpan featured image
Iniesta TN (v. Starpower) op archiefbeeld met Zoi Snels Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Ellen Liem

De KWPN-hengst, inmiddels ruin, Iniesta TN (Starpower x Padinus) werd in 2022 naar Mexico verkocht en heeft daar al meerdere successen behaald. De tot Con-Cor omgedoopte ruin won eerder dit jaar al een Grote Prijs over 1,55 m. en heeft nu zijn eerste 1,60 m. Grote Prijs gewonnen. Dat deed hij afgelopen weekend op CSI Coapexpan met José Antonio Chedraui Eguía.


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