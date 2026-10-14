KWPN-hengst Iniesta TN wint eerste 5* GP in Coapexpan

De KWPN-hengst, inmiddels ruin, Iniesta TN (Starpower x Padinus) werd in 2022 naar Mexico verkocht en heeft daar al meerdere successen behaald. De tot Con-Cor omgedoopte ruin won eerder dit jaar al een Grote Prijs over 1,55 m. en heeft nu zijn eerste 1,60 m. Grote Prijs gewonnen. Dat deed hij afgelopen weekend op CSI Coapexpan met José Antonio Chedraui Eguía.
1,40 Team Flamma voormalig De Nijhof-hengst werd Iniesta nationaal internationale m. Team hij gefokt familie carrière Smit-Hoekstra. Kars Nijhof, begon en onder zijn TN, door door Daarna tot uitgebracht Mariët Bonhof.
Mexicaanse successen
Vanaf het het Iniesta Antonio 2022 al toen van combinatie meerdere het m. kwam Eguía. de 1,60 in maar behaalde over werd een en verkocht Deze en derde Dat Chedraui Fernandez. 1,55 José gebeurde successen hij afgelopen dagen m. Prijs onder TN Coapexpan, zadel Mexico onder wonnen 2023 in de combinatie was naar ruiter van voorjaar ook Mexicaanse twee Grote november zaterdag niet geworden nadat al Javier In eerder nog springt
twee Verdi op TN-zoon
foutloze Verdi met LVM compleet 21 48,20 barrage een gemaakt zette Met Noorse seconden 50,25 seconden drie door drongen werd Lauren Z met Cantero de Balcomb Cecilie er Grote Australische vier Verdini – Di Prijs combinaties tijd JW barrage. Eguía met Z). de ter d’Houtveld snelste De Chedraui Con-Cor Pasa van Que Hulst in de Daarin de in veruit door tot top neer. Hatteland met werd Van de de tweede. (v. TN-zoon
Uitslag
Horses.nl Bron:
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