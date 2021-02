KWPN-hengst Je Suis Equus Tame aan kop in Opglabbeek

Steven Veldhuis en de KWPN-goedgekeurde hengst Je Suis Equus Tame (Classic Bois Margot x Quaprice Bois Margot) hebben donderdagochtend het CSIYH1* twee fasen-parcours voor zeven- en achtjarigen gewonnen. Albert Zoer stuurde Jayla (Emerald x Baloubet du Rouet) in deze rubriek naar de derde plaats.

Veldhuis en Je Suis Equus Tame, vorige maand op CSI Lier nog goed voor de zevende plaats in de finale voor zevenjarigen, bleven beide fasen foutloos. Met 28,73 seconden op de teller was het duo een halve seconde sneller dan de als tweede geplaatste Tim Rieskamp-Goedeking met de KWPN-gefokte IB Ecstasy (Eldorado van de Zeshoek x Burggraaf). Zoer klokte een tijd van 29,44 seconden en dat leverde hem de derde prijs op.

Steeghs in top drie

In de rubriek voor vijf- en zesjarigen was er een top drie-klassering voor John Steeghs. Met Ko-Jay ES (Glen x Jumbo Jet) finishte de ruiter in de tweede fase foutloos in 26,41 seconden. Daarmee hoefde hij alleen Alex Bishop en Kelly Cornelis voor zich te dulden.

Uitslag vijf- en zesjarigen.

Uitslag zeven- en achtjarigen.

Bron: Horses.nl