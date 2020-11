KWPN-merrie Divine de La Roque wint Gold Tour Oliva

In de Gold Tour over 1m45 in het Spaanse Oliva was de KWPN-merrie Divine de La Roque (v. For Hero) onder het zadel van Fransman Harold Boisset de snelste in de barrage. Daarmee versloeg het duo de erkende snelheidsduivels Julien Epaillard en Usual Suspect d'Auge (v. Jarnac).