KWPN-merrie Gemma W onder Daniel Bluman de beste in 3* Grand Prix Kentucky

Na een dag cross-county kijken op het Kentucky Horse Park was het publiek opgewarmd toen de springruiters aan de beurt waren in het Rolex Stadium in Lexington voor de 3* Grand Prix. Onder het gejuich van 1ruim 10.000 mensen reed Daniel Bluman zijn KWPN-merrie Gemma W (Luidam x Unaniem) naar de overwinning. De ruiter die voor Israël uitkomt versloeg in de barrage Lacey Gilbertson met Karlin Van't Vennehof (v. Fantomas de Muze) en Shane Sweetnam op James Kann Cruz (v. Kannan).

Parcoursbouwer Guilherme Jorge had een uitdagend parcours uitgezet van 1,55 meter. Van de 39 combinaties bleven er tien foutloos en deze kwamen in omgekeerde volgorde van plaatsing in het basisparcours terug voor de Winning Round. Daniel Bluman had voor hem al foutloze rondjes gezien waarvan Lacey Gilbertson met Karlin van ’t Vennehof in 47,16 seconden de snelste was. Shane Sweetnam en James Kann Cruz volgden in een tijd van 48,03 seconden.

Daniel Bluman had dus een paar mooie rondjes voor hem en kon zijn plan trekken. Hij stuurde Gemma W zeer effectief en snel rond. Bluman kwam in 46,34 seconden over finish. En toen de laatste ruiter, Alex Matz een fout kreeg, wist de Israëli dat hij had gewonnen.

Snel geworden

“Ze is echt heel snel geworden,” vertelt Daniel Bluman over Gemma W. “Ik heb haar sinds haar vijfde. Ze heeft veel persoonlijkheid, en vanaf het begin was ze een heel voorzichtig paard. Ze wil geen fouten maken. Ze is echt een slim paard, en naarmate de jaren verstrijken en ze meer rondjes springt, leert ze meer en wordt ze sneller. Ik denk dat ze in de bloei van haar carrière zit. Ze is een heel snel paard geworden in de barrage. Als ik mijn werk doe, heeft ze een grote kans om te winnen.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht