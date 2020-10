KWPN-merrie Gerdinieke wint 2* Grote Prijs in Mexico

Gerdinieke (Bacardi VDL x Oklund) won met haar ruiter John Perez Bohm afgelopen weekend de 2* Grote Prijs op CSI San Miguel de Allende. De KWPN-gefokte merrie genoot haar opleiding bij Daan en Mireille van Geel-Schröder.

In het Mexicaanse San Miguel de Allende finishte de negenjarige Gerdinieke in de barrage foutloos in 42,18 seconden en troefde daarmee stalgenoot Voodoo (Valentino x Carismo) met een dikke seconde af.

Gerdinieke won op vierjarige leeftijd de derde editie van Vrijspringen Oirschot en deed het daarna onder andere goed in de De Wolden Cup en in een aantal internationale jonge paarden-rubrieken.

Uitslag.

Bron: Horses.nl