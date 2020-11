KWPN-merrie Geste wint GP Valencia met Bart Clarys

De negenjarige Geste van de Vihta (v. Zirocco Blue) won vanmiddag de Grand Prix van Valencia over 1m45. Ze werd gereden door de Belgische ruiter Bart Clarys, die 0,4 seconden voor de concurrentie bleef. De combinatie won eerder dit weekend al een 1m40 rubriek. Het is de eerste GP-overwinning voor het duo.

De tweede prijs was voor Jörne Sprehe uit Duitsland, met Luna 1509 (v. l’Avian). Derde werd Fransman Guillaume Batillat met Come On Di Gisors (v. Tresor).

Patrick Lemmen in top 10

Er waren acht combinaties in de barrage. Patrick Lemmen kreeg met Good Morning B (v. Eldorado vd Zeshoek) een kleine tijdsoverschrijding in het basisparcours, maar bleef verder foutloos. Hij werd als negende geklasseerd.

Uitslag

