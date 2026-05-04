Wereldbekerwinnares Is-Minka verkocht na succesvolle jaren met Guerdat

Petra Trommelen
Steve Guerdat met Is-Minka. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De succesvolle schimmelmerrie Is-Minka zal niet langer onder het zadel van Steve Guerdat verschijnen. De dertienjarige dochter van Mylord Carthago is verkocht naar de Verenigde Staten en zal haar carrière op een lager niveau voortzetten met Elise Haas.

