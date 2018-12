KWPN’er Arakorn wint London Olympia Six Bar voor de tweede keer

Johan-Sebastian Gulliksen pakte donderdagavond op de London Olympia Horse Show de winst in de Six Bar met de KWPN'er Arakorn. De dertienjarige ruin bleef als enige vier keer foutloos met zijn Noorse ruiter en won deze rubriek voor de tweede keer in Londen. In 2016 kwam de Cantos-zoon als winnaar uit de bus met Geir Gulliksen, die dat jaar de teugels van de bruine overnam van Jelmer Hoekstra.

William Whitaker hield de Britse eer hoog en eindigde met Fandango (v. Last Liberty) als enige thuisruiter in de top drie. De Britse ruiter kwam net als Gulliksen vier keer rond, maar de vijftienjarige ruin kwam de laatste ronde niet foutloos door en werd tweede.

Top drie

Luca Maria Moneta kwam met de achtjarige Centimo drie ronden foutloos rond en plaatste zich voor de vierde barrage met de ruin. Het duo kwam in 2017 al eens gezamenlijk aan de start, maar de wedstrijd in Londen was na dik anderhalf jaar weer de eerste keer. In de vierde barrage gooide de Italiaanse ruiter voortijdig de handdoek in de ring en hij eindigde daarmee op de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl