KWPN’er Chilli B stevent met zevenmijlspassen Thijssen voorbij

In de 1.45m ranking rubriek in de Peelbergen werd vanavond op het scherpst van de snede gereden. Door goed gebruik te maken van de zevenmijlspassen van KWPN’er Chilli B kon Ier Alexander Butler de winst opeisen. Hem werd het vuur aan de schenen gelegd door thuisruiter Leon Thijssen. De Limburger zijn rit met Faithless Mvdl was goed voor het tweede geld. De top vijf werd vervolledigd door ruiters van Stal Hendrix en Van de Mheen.

In de door Louis Konickx en zijn team gebouwde GP-kwalificatie mochten zeventien combinaties retour komen voor de barrage. De kunst om het samenspel van bochten met ruimte om gas te geven foutloos te overbruggen in een rap tempo had Butler het best voor elkaar. De voor Milestone Farm in Swolgen rijdende Ier knalde met de AES-goedgekeurde, in Limburg gefokte, hengst Chilli B (v. Berlin) naar de zege in 35.69 seconden.

Op tijd weg zijn



Leon Thijssen gaf met Faithless Mvdl (Ukato) eveneens flink gas, maar kwam op de teller 0.26 seconden tekort. “Ik had sowieso haast, want ik wil op tijd weg zijn voordat het voetballen begint”, grapt Thijssen vertrouwd. “Ik miste de winst nipt omdat ik op de laatste steil heel kort aandraaide en een terug afstand kreeg. Daardoor had ik in de laatste lijn een galopsprong meer. Maar het is goed zo hoor, mij hoor je niet klagen”.

Top vijf



Stal Hendrix amazone Sophie Hinners gaf met Vittorio 8 (v. Valentino Hdh) een optreden dat haar de derde plaats opleverde in 36.29. Rowen van de Mheen deed met Q Verdi 0.60 seconden langer over zijn rit en werd vierde. Grashoeker Patrick Lemmen maakte de top vijf in 37.63 seconden compleet met Good Morning B (v. Eldorado van de Zeshoek).

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron: persbericht