De Nederlandse springruiter Eric ten Cate heeft afscheid genomen van de 12-jarige Dairone (v. Zacharov TN). De merrie zet haar carrière voort in Bulgarije. Ten Cate bracht de KWPN'er uit op 1.45m-niveau.

De combinatie was in januari succesvol in Zuidbroek. Bij deze thuiswedstrijd bemachtigde de springruiter de tweede plaats in een CSI2*- rubriek over 1.35m. In oktober schrijf hij met Dairone de overwinning van een 1.40m-rubriek in Lier op zijn naam.

Bron: Horses.nl/Facebook