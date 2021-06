KWPN’er Elusive wint GP Tryon met Aron Vale: ‘Ik vond hem eigenlijk te klein’

KWPN'er Elusive (v. Rodrigo VDL) heeft zaterdagnacht de met 137.000 dollar gedoteerde 3* Grand Prix in het Amerikaanse Tryon gewonnen. Aron Vale stuurde de vosruin naar de winst onder kunstlicht.

Tweede werd Pepita Con Spita (v. DSP Con Spirit) met Hunter Holloway. Zij waren een halve seconde langzamer. De derde plaats ging naar Tracy Fenney op MTM Apple (v. Favorit Ask).

‘Hij aarzelt nooit’

Op donderdag wonnen Vale en Elusive ook al de welkomstrubriek. Vale: “Elusive is niet heel groot, maar hij draait snel en is heel eerlijk. Hij aarzelt nooit, ik kan hem alles vragen. We hebben hem als zesjarige gekocht en ik heb hem de eerste twee jaar uitgebracht, maar daarna is hij naar mijn vrouw gegaan.” Zij haalde hem over om Elusive ook in GPs uit te brengen. “Ik vond hem eigenlijk te klein voor mij, maar ze zei ‘hij doet alles wat je vraagt dus je moet het echt proberen’. Hij is gewoon fantastisch. Hopelijk heeft hij over een paar jaar nog een beetje energie in de tank over, dan kan mijn dochter er ook nog mee starten. Hij blijft gewoon bij ons.”

Uitslag

Bron: Persbericht Tryon / Horses.nl