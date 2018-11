KWPN’er End Good All Good wint tweede GP La Silla

De mooie terreinen van stoeterij La Silla van Alfonso Romo stonden de afgelopen twee weken in het teken van het 3*-concours, dat na tien jaar weer terug is op de wedstrijdkalender. In de eerste week won de Mexicaan Jose Antonio Chedraui met La Bamba (v. Lordanos) de Grand Prix en afgelopen weekend zorgde Javier Fernandez opnieuw voor een thuiszege in de hoofdrubriek met de KWPN'er End Good All Good.

De bruine Mr Blue-zoon kwam met Fernandez in het zadel als enige foutloos aan de finish in de basisomloop van de Grand Prix op zaterdag en won daarmee de rubriek.

Nog een KWPN’er

De in Nederland gefokte End Good All Good was niet de enige KWPN’er in de top drie. Coleman was met Rodrigo Lambre in het zadel de snelste vierfouter en mocht zich als derde opstellen voor de prijsuitreiking. Vorige week werd de elfjarige zoon van Tangelo van de Zuuthoeve al vijfde in de Grand Prix eveneens met vier strafpunten.

Tweede plek

Fabian Sejanes kroop met Santa Rosa Selecto (v. Fergar Mail) tussen de beide KWPN’ers in. Het duo uit Argentinië kreeg enkel een tijdfout en eindigde op de tweede plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl