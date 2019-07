KWPN’er Evert snelt naar winst in Parijs, Vrieling ook in de prijzen

Karel Cox greep vanochtend de overwinning in de 1,45/1,50m rubriek met zijn KWPN'er Evert (v.Amadeus). De Belg hield Julien Epaillard en routinier Rogier Yves Bost achter zich. Jur Vrieling reed ook bij de beste zes in de proef.

Met de door Michiel Brusse gefokte Evert zette Cox een tijd neer van 57,26 en was daarmee de concurrentie te snel af. Epaillard kwam met Queeletta (v.Quality) het dichtst bij de Belg in de buurt. De Fransman klokte 57,63 en moest achter Cox plaatsnemen op plek twee. Bost en Sunshine du Phare (v.Kannan) deden er net 14 honderdste langer over en werden derde. Vrieling stuurde Dallas VDL (v.Douglas) foutloos rond in 58,48 en dat resultaat was goed voor de zesde plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl