KWPN-hengst H5 Elvaro bovenaan in 1.45m Grimaud

Eduardo Pereira De Menezes was zojuist de beste in de CSI4*-rubriek over 1.45m in Grimaud. In het zadel van de twaalfjarige goedgekeurde KWPN-hengst H5 Elvaro (v. Calvaro Z) liet hij alle balken liggen en zette de snelste tijd van 64,19 seconden op het scorebord. De Braziliaan was eind mei met het fokproduct van de ex-voorzitter van de KWPN-hengstenkeuringscommissie Daan Nanning en Michel Maas van Haras des Terdrix ook succesvol in Opglabbeek door de derde plaats te pakken in de Grand Prix over 1.55m.