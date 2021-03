KWPN’er Italy HDH naar Chandler Meadows

Bertram Allen heeft de achtjarige KWPN'er Italy HDH (v. Cream on Top) verkocht naar Amerika. De hengst gaat zijn carrière vervolgen onder het zadel van de Amerikaanse Chandler Meadows.

Italy HDH werd gefokt door paardenhandelaar en succesvolle fokker van springpaarden Hans Dings uit Heeze.

Familiepaard

Italy HDH is een familiepaard van de familie Allen. In 2019 werd hij in mei en juni door Bertram Allen gereden op internationale wedstrijden. Tot december 2020 nam zijn broer Harry de teugels over en de maanden daarna klom Bertram weer in het zadel. In februari debuteerde de hengst op 5*-niveau en behaalde de elfde plaats bij de 1.45m-rubriek direct op tijd in Wellington.

Slim

“Ik vond hem erg leuk. Het was altijd een plezier om met Italy samen te werken en hij is erg slim. Ik kijk er echt naar uit om hem in de toekomst te zien met Chandler”, aldus Harry Allen.

Bron: Horses.nl/Bertram Allen