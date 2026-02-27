KWPN’er Lambrusco zet sterke seizoensstart voort met zege op 1,50 m-niveau

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
KWPN’er Lambrusco zet sterke seizoensstart voort met zege op 1,50 m-niveau featured image
Lambrusco (Entertainer x Lux Z)
Door Petra Trommelen

Een honderdste van een seconde kwam Robert Whitaker tekort om de winst op te eisen in het 1,50 m. met winning round in Helsinki. De overwinning ging daardoor naar Giampiero Garofalo met de door L. Keunen-Hanssen gefokte KWPN-goedgekeurde hengst Lambrusco (v. Entertainer). Met 38,57 seconden op de klok pakten zij de winst in hun 1,50 m-debuut.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant