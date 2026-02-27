KWPN’er Lambrusco zet sterke seizoensstart voort met zege op 1,50 m-niveau

Een honderdste van een seconde kwam Robert Whitaker tekort om de winst op te eisen in het 1,50 m. met winning round in Helsinki. De overwinning ging daardoor naar Giampiero Garofalo met de door L. Keunen-Hanssen gefokte KWPN-goedgekeurde hengst Lambrusco (v. Entertainer). Met 38,57 seconden op de klok pakten zij de winst in hun 1,50 m-debuut.
derde tweede vijfde werd succesreeks tienjarige In begonnen: volgde voortgezet met is Lier, sterk overwinning plaats gevolgd 2026 1,45 Grote de aansluitend door Prijs. met De in door het m de overwinning m. de het in op in m hengst in een gevolgd vorige Nu uitzonderlijk een de een in niveau. 1,45 overwinning plaats week opnieuw in m, 1,50 in Riesenbeck 1,45 Göteborg een het het plaats datzelfde
38,58 Met Whitaker Equine Lynch met door op Het Quite seconden de werd gecompleteerd America (v. Gentleman (v. Veldhof I) eindigde Denis vh podium Vistogrand plaats. Fantaland). tweede Easy en
tien top buiten Mans net Thijssen
(v. plaats. niet solide eerste een winning net Mans met te Thijssen maar combinaties mochten round. Joviality de een eindigde de terugkeren Tien op snel genoeg. bleek van zetten wist zijn Als starters voor tijd de nulronde elfde Warrant), Hij uiteindelijk neer
Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.