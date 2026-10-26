KWPN’er Lareusa S derde in 5* GP San Miguel de Allende

Petra Trommelen
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KWPN’er Lareusa S derde in 5* GP San Miguel de Allende featured image
Conor Swail met Clonterm Obolensky. Foto: Kim Gaudry voor tbird.
Door Petra Trommelen

De tienjarige merrie Lareusa S (v. Toulon, fokker P. Sleutels), een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Etoulon VDL, behoorde afgelopen weekend onder John Perez Bohm tot de drie combinaties die zich plaatsten voor de barrage van de vijfsterren Grote Prijs over 1,60 m. in San Miguel de Allende. Daarin moesten zij Sharn Wordley met Brin d’Or de Haute Melen Z (v. Bamako de Muze) en winnaar Conor Swail met Clonterm Obolensky (v. Cornet Obolensky) voor laten gaan. Swail was de enige die in de barrage foutloos bleef.


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