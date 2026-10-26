KWPN’er Lareusa S derde in 5* GP San Miguel de Allende

De tienjarige merrie Lareusa S (v. Toulon, fokker P. Sleutels), een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Etoulon VDL, behoorde afgelopen weekend onder John Perez Bohm tot de drie combinaties die zich plaatsten voor de barrage van de vijfsterren Grote Prijs over 1,60 m. in San Miguel de Allende. Daarin moesten zij Sharn Wordley met Brin d’Or de Haute Melen Z (v. Bamako de Muze) en winnaar Conor Swail met Clonterm Obolensky (v. Cornet Obolensky) voor laten gaan. Swail was de enige die in de barrage foutloos bleef.
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de Swail winst Conor pakt
de plaatsten bleef één In start. tweede, overwinning terwijl de springfouten S Conor de als balk als aan met verschenen pakte. Sharn enige en de twee Swail barrage, zich combinaties foutloos Wordley noteerde Miguel Drie voor 28 Allende San waarin derde Lareusa eindigde en werd.
Uitslag
Bron: Horses.nl
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