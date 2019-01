KWPN’ers Calou en Woulon L op podium in Grote Prijs

Zowel in Oliva al in Sharjah eindigde een KWPN'er op het podium. In Oliva werd Calou (v. Roven xx) tweede en een derde prijs was er voor Woulon L (v. Toulon) in Sharjah.

Valentine Belooussoff won ruim 10.000 euro op CSI3* Oliva Nova door gisteren in de tweede tijd foutloos te finishen in de 1,50 meter-Grand Prix met Calou, die werd gefokt door Egbert Schep uit Tull en ’t Waal. Alleen Pedro Veniss wist met For Felicila (v. For Pleasure) een beter resultaat neer te zetten in de zevenkoppige barrage.

Sharjah

In de over twee omlopen verreden Grand Prix van CSI3* Sharjah eindigde Abdullah Alsharbatly met beide keren een tijdstrafpunt als derde met de door They Lemmers gefokte Woulon L. Philipp Weishaupt won de proef met Catokia 2 (v. Catoki).

Bron: Horses.nl/KWPN