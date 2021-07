KWPN’ers Fruselli en Fasther succesvol in 1,55m Windsor

Gisteravond pakte Holly Smith met de elfjarige KWPN'er Fruselli de winst in het 1.55m-parcours in Windsor. De Britse amazone bleef in de barrage foutloos en zette de winnende tijd op het scorebord van 35,52 seconden. Smith was in juni ook al succesvol met het fokproduct van M. Evans door de Derby van La Baule te winnen.

Lillie Keenan deed ook goede zaken met de elfjarige KWPN’er Fasther (Vigo d’Arsouilles) door de tweede plaats te bemachtigen. Met het voormalige toppaard van Bas Moerings zette ze een foutloze barrage neer en finishte in 35,80 seconden.

Charles derde

Harry Charles werd derde in het zadel van de elfjarige Oldenburgse Stardust (v. Chacco-Blue). De Brit kwam zonder kleerscheuren over de eindstreep in 36,74 seconden. Eind juni zette hij ook een goede prestatie neer met de merrie door tweede te worden in de CSI3*-rubriek over 1.45m in Knokke.

