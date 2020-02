KWPN’ers goed van start in Valencia, Rowen van de Mheen derde

Op de openingsdag van CSI Valencia hebben twee KWPN'ers een rubriek op hun naam geschreven. In de CSI3*-rubriek over 1,40 meter werd Rowen van de Mheen derde met de Classido-nazat Hoznayo.

In de CSI3*-rubriek was de overwinning voor de Spanjaard Mariano Martinez Bastida in het zadel van Hybalia (v. Tycho). Deze merrie werd gefokt door Sietse van Dellen uit Opende. Het duo legde de barrage af in de winnende tijd van 31,81 seconden. Rowen van de Mheen was een fractie langzamer met Hoznayo, die hij onlangs overnam van de Slowaakse Andrej Pavlovic. Een tijd van 33,97 seconden was goed voor een derde plaats.

Zesjarigen

Bij de zesjarigen was er een overtuigende overwinning voor de Brit Elliott Dowler. Hij stuurde de Vittorio-dochter Jelly-Bean, die werd gefokt door J. Vrenken uit Maasbree, naar de razendsnelle tijd 64,01 seconden.

De nummer twee de Belg Bunoit Moeskops behaalde een eindtijd van 66,14 seconden met Ofaline V/H Haneweehof (v. Cardento).

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl