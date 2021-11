KWPN’ers in de prijzen in 1.40m Vilamoura

De fokproducten van R.J.M. Kauffeld-Jansen, P.H. van Hees, J.A.C. Donkers en Egbert Schep waren vanmiddag goed op dreef in het tweefasen-parcours over 1.40m in Vilamoura. De rubriek werd door de vele deelnemers in twee delen gesplitst. De elfjarige KWPN'er Famous H (v. Diarado), gefokt door Van Hees, sleepte in deel b de overwinning in de wacht met Leon Thijssen. De combinatie kwam zonder kleerscheuren door het parcours en zag op het scorebord de winnende tijd verschijnen van 30,90 seconden.

In deel b eindigde Joseph Clayton achter Thijssen op de tweede plaats met de tienjarige KWPN’er Unex Garcon de Lui (v. Plot Blue). De Brit kon Thijssen niet bijbenen met het fokproduct van Donkers en was 1,57 seconden te langzaam voor de zege.

Goffinet maakt top drie compleet

Thierry Goffinet maakte in deel b de top drie compleet met de bij Zangersheide geregistreerde Cadet du Ruisseau Z (v. Chellano Z). De Belg bleef van het hout af met de twaalfjarige schimmel en finishte in 32,83 seconden.

Will blijft Kersten voor

In deel A was David Will met de 13-jarige KWPN’er Diego (v. Colman) iedereen te snel af en trok de overwinning naar zich toe. Will reed het fokproduct van Kauffeld-Jansen foutloos rond en klokte de snelste tijd van 30,19 seconden. Het lukte Niels Kersten niet om de tijd van Will te verbeteren. Hij kwam met de tienjarige KWPN’er Gillion ES (v. Lamm de Fetan), gefokt door Schep, 1,16 seconden tekort. Mariano Martinez Bastida eindigde op de derde plaats met de elfjarige Mogambo (v. Diamant de Semilly). Het paar had 32,69 seconden nodig om de finish te bereiken.

Bron: Horses.nl