Kyle King en Etalon schrijven CSI5* Monterrey La Silla op naam

Het was een lang gekoesterde wens van Kyle King om een etappe van de Major League Show Jumping te winnen. Donderdagavond ging deze wens dan eindelijk in vervulling. In het zadel van de KWPN-ruin Etalon (v. Tangelo vd Zuuthoeve) schreef de Amerikaan het CSI5* 1.50m Monterrey La Silla op naam.

Met zijn enorme galop pakte de Tangelo van de Zuuthoeve-zoon zoveel meters dat hij zijn twintig concurrenten ruim achter zich liet. In een tijd van 34,59 seconden bezorgde Etalon zijn ruiter de overwinning. Ashlee Bond werd tweede met Donatello 141 (v. Diarado). Haar teamgenoot Simon McCarthy maakte met Gotcha (v. Stakkato) het podium compleet.

Begonnen als hunter

”Etalon is al een hele tijd in vorm en springt fantastisch. Tot nu toe is het nog niet zo ons seizoen geweest en ik wilde heel graag eens winnen. Ik ben heel comfortabel op het nationale niveau en de MLSJ is voor mij de volgende stap naar het hogere werk. Etalon is een heel speciaal paard en ik heb hem zelf opgeleid. Hij kwam als hunter en nu springt hij de dikste proeven en is mijn trouwste partner,” aldus Kyle King.

Bron: persbericht/ Horses.nl