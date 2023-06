Rolex Grand Prix: Explosion W geblesseerd uit de ring in La Baule

Een domper voor Ben Maher en zijn gouden Explosion W (v. Chacco Blue). Na een lange revalidatie verscheen de Olympisch kampioen recent weer in de ring. Vandaag reden ze de Rolex Grand Prix van La Baule maar Explosion leek zich te verspringen op het open water en galoppeerde kreupel verder. Hij is overgebracht naar een kliniek. Update: De eerste geluiden uit de kliniek klinken gematigd positief en een ernstige blessure lijkt uitgesloten.

Maher had zijn Explosion weer fantastisch aan het springen en de Chacco Blue-zoon sprong weer ouderwets scherp van de palen af. Alles leek goed tot Explosion W zich leek te verspringen in de lucht op het water. Ben Maher voelde gelijk dat het niet goed was en stapte gelijk af. De organisatie van La Baule had heel snel een team klaar staan die alle tijd namen. Explosion W bleef rustig staan en na een kleine 10 minuten werd hij in een trailer naar de dichtstbijzijnde kliniek gebracht.

Bron: Horses.nl