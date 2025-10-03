Laatste hindernis kost Mel Thijssen zege in 1,50 El Jadida

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Laatste hindernis kost Mel Thijssen zege in 1,50 El Jadida featured image
Mel Thijssen met Grieg S Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In de derde en laatste etappe van de Morocco Royal Tour in El Jadida leek Mel Thijssen de overwinning te pakken in de 1,50 m. kwalificatieproef. In het zadel van Grieg S (v. Indoctro) klokte ze met 61,75 seconden veruit de snelste tijd. Een balk op de laatste hindernis gooide echter roet in het eten, waardoor de overwinning aan haar neus voorbijging.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like