Laatste starter beslist: Scott Brash wint Grote Prijs van Barcelona

Petra Trommelen
Laatste starter beslist: Scott Brash wint Grote Prijs van Barcelona featured image
Scott Brash met Hello Folie. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Het verhaal van vorig jaar werd zojuist grotendeels herschreven in de Grote Prijs van Barcelona. Toen was het Michael Pender die als laatste starter in de winning round de overwinning pakte. Dit jaar was het de beurt aan Scott Brash, die met Hello Folie (v. Luidam) de snelste tijd neerzette en daarmee Alex Matz met de KWPN’er Ikigai (v. Elvis ter Putte) naar de tweede plaats verwees. Het podium werd gecompleteerd door Piergiorgio Bucci met Kiss me Fabulesse (v. Casago).

