Lamaze moet pauze nemen van topsport, Underhill neemt paarden over

De Canadese topruiter Eric Lamaze (53) vecht al meerdere jaren tegen een serieuze ziekte. Om die reden moet hij nu een noodgedwongen een pauze nemen van de springsport. In een persbericht laat Lamaze weten dat landgenote en goede vriendin Beth Underhill zijn paarden de komende tijd (in ieder geval komend WEF-seizoen) zal uitbrengen in de sport.

“Vanwege mijn eigen gezondheidssituatie moet ik de teugels overgeven aan iemand anders en ik kon geen betere vervanger bedenken dan Beth”, zegt Lamaze, die de training van zijn paarden nog wel wil blijven begeleiden vanaf de grond. “Ze is naar België gekomen om een aantal paarden te rijden en we zijn beide enthousiast hierover.”

Paarden van dergelijk kaliber

Underhill is dankbaar en vereerd dat ze nu paarden van dergelijk kaliber onder het zadel krijgt van Lamazes (en Mark en Tara Reins) Torrey Pines Stables. “De kwaliteit van de paarden van Eric is uitzonderlijk en ik ben erg enthousiast dat ik zulke paarden nu te rijden krijg. Zeker omdat ik al langere tijd niet een paard op dat niveau te rijden heb gehad zelf.”

Landgenote en goede vriendin

Beth Underhill is een landgenote en goede vriendin van Lamaze en zat met hem al in het team op Wereldruiterspelen in Den Haag (1994) de Pan American Games van 1999 en vertegenwoordigde Canada op meerdere grote kampioenschappen.

