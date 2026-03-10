Landon de Nyze met oog op WK Aken 2026 vastgelegd voor Mark Bluman

Savannah Pieters
Landon de Nyze met oog op WK Aken 2026 vastgelegd voor Mark Bluman featured image
Landon de Nyze, hier nog onder Kent Farrington. Foto: FEI/Mackenzie Clarke
Door Savannah Pieters

Het echtpaar Ampagoumian heeft voor Mark Bluman de Zangersheide-ruin Landon de Nyze vastgelegd. De Colombiaanse ruiter kreeg de dertienjarige zoon van Comilfo Plus Z afgelopen december onder het zadel en boekte al snel aansprekende resultaten. Zo won de combinatie de 1.55m Grand Prix-kwalificatie in Thermal en eindigde in februari als tweede in de 1.60m Grand Prix in Wellington.

