Larissa Bijl naar zege met Kadiva bij zesjarigen

Larissa Bijl is goed op dreef met de KWPN'er Kadiva (v. Marius Claudius) bij de jonge paarden in Opglabbeek. Gisteren pakte ze met de merrie de tweede plaats in de tweefasen-rubriek voor zesjarigen. Vanmorgen deed ze daar nog een schepje bovenop door de rubriek direct op tijd op haar naam te schrijven met de merrie. Met het fokproduct van P. Knijnenburg bleef ze foutloos en zette de winnende tijd neer van 64,16 seconden.