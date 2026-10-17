Lars Kersten allersnelst maar mist hoofdprijs in Grote Prijs Oliva

Lars Kersten heeft een uitstekend weekend achter de rug met Cascalino (v. Casallco) in Oliva, waar vandaag de laatste wedstrijddag verreden is. Voor morgen is het concours gecanceld door extreme weersomstandigheden (code rood). Met Cascalino sprong Kersten vrijdag naar de tweede plaats in de GP-kwalificatie en vandaag in de Grote Prijs over 1,50 m. werd het duo, dat vorige week in Olivia twee rubrieken won, vierde.
51 snelste in een vierfouter de als Kersten vierde. de acht de Cascalino er zege. balk kwamen Kersten barrage. Lars Oldenburger tienjarige met klokte die Zo Van weerhield de combinaties van werd acht de maar hen Van snelste tijd, terug
Almeida voor Hoofdprijs
Old stuurde 37,90 De Martinez Colombia, Bastida gemaakt die top een finish in daarmee SJ Almeida. drie hij (v. Kervec) Dayro compleet drie werd O van klokte seconden. Royal) Mariano Arroyave (v. Upercut en met de De eigen seconden. Boy hoofdprijs drie Arctic Light top 37,34 in seconden Met 14.250 over met reed B Hedonist) Bellini 40,34 van Matos hield Exxon António als prijs de in (v. foutloos de De Bacardi won euro. Portugees bleef snelste door barragerit die uit land. tweede
Uitslag
Horses.nl Bron:
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