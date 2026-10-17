Lars Kersten allersnelst maar mist hoofdprijs in Grote Prijs Oliva

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Almeida voor Hoofdprijs

Old stuurde 37,90 De Martinez Colombia, Bastida gemaakt die top een finish in daarmee SJ Almeida. drie hij (v. Kervec) Dayro compleet drie werd O van klokte seconden. Royal) Mariano Arroyave (v. Upercut en met de De eigen seconden. Boy hoofdprijs drie Arctic Light top 37,34 in seconden Met 14.250 over met reed B Hedonist) Bellini 40,34 van Matos hield Exxon António als prijs de in (v. foutloos de De Bacardi won euro. Portugees bleef snelste door barragerit die uit land. tweede

Uitslag

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