Lars Kersten allersnelst maar mist hoofdprijs in Grote Prijs Oliva

Ellen Liem
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Lars Kersten allersnelst maar mist hoofdprijs in Grote Prijs Oliva featured image
Lars Kersten, hier met Charming Boy SDW Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Lars Kersten heeft een uitstekend weekend achter de rug met Cascalino (v. Casallco) in Oliva, waar vandaag de laatste wedstrijddag verreden is. Voor morgen is het concours gecanceld door extreme weersomstandigheden (code rood). Met Cascalino sprong Kersten vrijdag naar de tweede plaats in de GP-kwalificatie en vandaag in de Grote Prijs over 1,50 m. werd het duo, dat vorige week in Olivia twee rubrieken won, vierde.


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