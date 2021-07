Lars Kersten als enige dubbel nul in Medium Tour finale

De 1.40m finale rubriek van de Medium Tour bij het Peelbergen Equestrian Centre werd vanavond zwaar bevochten. Vier Nederlanders, een Turk en een Argentijn legden elkaar het vuur aan de schenen. Lars Kersten hield als enige de lei schoon met Hallilea en claimde zijn derde Longines horloge in zijn carrière.

Zes van de 52 combinaties kwamen retour in de barrage en de kans dat het Wilhelmus zou klinken in Kronenberg was aanzienlijk. Maar in de haast om de snelste tijd neer te zetten vielen er in alle barrageritten balken uit de lepels.

Allemaal in de fout

Zowel de eerste als de tweede starter kregen voorin het parcours een fout. Zodoende eindigde Derin Demirson met Hunter (v. Bernini) als derde in 42.33 seconden en Juan Pablo Mussini met Parabell Jmen (v. Parabellum) als vierde met 43.78 op de klok. Babs Kerkhoffs verzamelde hetzelfde aantal strafpunten met Evita Van Spieringen (v. Eros Platiere) en kwam niet verder dan plaats vijf (44.98). Amanda Slagter werd met Candy Crush (v. Chacco-Blue) zesde (0/4 – 45.18).

Zo gezegd, zo gedaan

Toen Lars Kersten aan de beurt was kreeg de ruiter uit Egchel van tevoren nog het advies: ‘gewoon een nul ronde rijden, dan zit je erbij’. Zo gezegd zo gedaan. Maar met Leon Thijssen als laatste nog op de startlijst gaf Kersten toch nog flink gas in de bochten en overbrugde hij de laatste oxer met een reuze sprong met de patente merrie Hallilea (v. Zirocco Blue VDL).

Derde horloge

Routinier Thijssen kreeg met de altijd competitief springende For President (v. Numero Uno) vervolgens een balk aan de benen en sloot in 41.32 aan op de tweede plaats. “Deze winst komt me heel goed uit”, lacht Kersten, die al twee keer eerder de Medium Tour in Kronenberg won en daarmee een Longines horloge aangeboden door Horse Service International. “Het tweede horloge dat ik won heb ik aan mijn tweelingbroer Niels gegeven. De eerste is toevallig net vorige week stuk gegaan.”

Kwaliteit

“Dat advies wat ik van tevoren kreeg dat was nog niet al te eenvoudig op te volgen, want het lijntje van hindernis twee naar de dubbelsprong was nog best tricky. Maar gelukkig hebben we onderweg geen balk geraakt, mede dankzij de kwaliteit van Hallilea natuurlijk”, besluit de bescheiden Limburgse winnaar.

