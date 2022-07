Lars Kersten beste Nederlander in hoofdrubriek van de dag in Valkenswaard

In een 1.50m parcours direct op tijd in Valkenswaard was het de Duitser Christian Kukuk die de winst greep door Nice van 't Zorgvliet (v.Emerald van 't Ruytershof)) foutloos in 65.57 seconden door de finish te loodsen. Daarmee pakte hij de winst en de hoofdprijs van 12.825 euro. Op de tweede plaats stond de Amerikaanse amazone Jessica Springsteen die met Hungry Heart (v.Baltimore) bijna twee seconden langer deed over het parcours. Vlak daarachter kwam haar landgenote Laura Kraut met Calgary Tame (v.Old Chap Tame) die maar 0.06 seconden langzamer was dan Springsteen.