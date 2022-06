Lars Kersten beste Nederlander in rankingrubriek Twee Fasen 1.45m

In Opglabbeek was de hoofdrubriek van de dag een parcours in twee fasen over een hoogte van 1.45m met 6500 euro voor de winnaar. Dat het geen makkelijke opgave was bleek uit het feit dat van de 69 deelnemers er maar negen de lei schoon wisten te houden. Van hen was de Braziliaan Luiz Francisco de Azevedo met Nashville (v.Diamant de Semilly) de snelste in 37.20 seconden. Op de tweede plaats kwam Guy Williams met Rouge de Ravel (v.Ultimo van ter Moude) voor Susan Fitzpatrick die met Keatingstown Skorphults Joker (v.Conthargos) 38.62 seconden op het bord had gezet.